الصربية مانديتش تفوز بذهبية وزن فوق 67 كيلوجراما في التايكوندو

أخبار اليابان





تشيبا (اليابان) (رويترز) - فازت الصربية ميليتسا مانديتش على الكورية الجنوبية لي دابين لتفوز بذهبية وزن فوق 67 كيلوجراما للسيدات في منافسات التايكوندو في ألعاب طوكيو يوم الثلاثاء.

وكانت هذه ثاني ذهبية لها بعد الفوز باللقب في ألعاب لندن 2012.

وحصلت البريطانية بيانكا ووكدن والفرنسية ألتيا لورين على البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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