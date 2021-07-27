الروسي لارين يفوز بذهبية وزن فوق 80 كيلوجراما في التايكوندو

أخبار اليابان

تشيبا (اليابان) (رويترز) - فاز فلاديسلاف لارين الذي ينافس تحت علم اللجنة الأولمبية الروسية على ديان جورجيفسكي من مقدونيا الشمالية ليحقق ذهبية وزن فوق 80 كيلوجراما في منافسات التايكوندو للرجال في ألعاب طوكيو يوم الثلاثاء.

ونال الكوبي رفائيل يونير ألبا كاستيو والكوري الجنوبي إن كيو دون البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html