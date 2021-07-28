ألمانيا تفوز بذهبية الترويض في الفروسية بألعاب طوكيو

أخبار اليابان





من شادية نصر الله

طوكيو (رويترز) - فازت ألمانيا بذهبية الترويض للفرق في منافسات الفروسية بألعاب طوكيو الصيفية يوم الثلاثاء لتواصل تفوقها الواضح في هذه المنافسة على مستوى الألعاب.

وضم المنتخب الألماني كلا من المصنفة الأولى عالميا إيزابيل فيرت وجيسيكا فون بريدو-فيرندل ودوروتي شنايدر.

وتوجت ألمانيا بالذهبية الأولمبية لمنافسات الترويض للفرق في كل دورة ألعاب منذ 1984 فيما عدا أولمبياد 2012 عندما توجت بريطانيا بالذهبية على أرضها.

وبالفوز يوم الثلاثاء حصلت فيرت وهي الأكثر تتويجا في الألعاب الأولمبية في هذه الرياضية على الميدالية الأولمبية رقم 11 خلال مسيرتها.

ونالت الولايات المتحدة الفضية وحصلت بريطانيا على البرونزية.

وشاركت الولايات المتحدة بفريق يضم لاعبتين ولدتا في ألمانيا هما سابينه شوت-كيري وشتيفن بيترز إلى جانب أدرين لايل.

ومثل بريطانيا في المسابقة فريقا يضم كلا من تشارلوت دوجاردن وتشارلوت فراي وكارل هيستر.

(إعداد فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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