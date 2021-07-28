تشيكون الأسرع في تصفيات سباق 100 متر حرة للسباحة في طوكيو

أخبار اليابان





من سايمون إيفانز

طوكيو (رويترز) - سجل الإيطالي توماس تشيكون أسرع زمن في تصفيات سباق 100 متر حرة في منافسات السباحة بأولمبياد طوكيو يوم الثلاثاء متفوقا على الأمريكي كاليب دريسل المرشح للفوز باللقب والأسترالي كايل تشالمرز بطل ذهبية ريو.

وسجل تشيكون رقما شخصيا خلال 47.71 ثانية أما الرقم القياسي العالمي فهو 46.91 ثانية.

ومع اقتراب الدور قبل النهائي كان من الواضح أن معظم المرشحين اكتفوا فقط بالتقدم للدور التالي.

وقال تشالمرز "الجميع يريدون اللعب فقط وأنا منهم".

وأضاف "أديت المهمة المطلوبة وعبرت للدور التالي وأريد الاحتفاظ بطاقتي قدر المستطاع وربما لا احتاج للوجود في حارة المنتصف" في إشارة إلى فوز التونسي أحمد حفناوي (18 عاما) بذهبية سباق 400 متر حرة من الحارة الجانبية.

وسجلت الصينية تشانغ يوفي، التي خسرت ذهبية سباق 100 متر فراشة أمام الكندية ماجي ماكنيل بفارق بسيط، أسرع زمن في تصفيات سباق 200 متر فراشة للسيدات.

وسجلت تشانغ دقيقتين و07.50 ثانية بفارق 0.81 ثانية عن الأمريكية هالي فليكينجر فيما حققت مواطنتها يو ليان المركز الثالث.

وغابت المجرية كاتينكا هوسو عن السباق للتركيز في نهائي 200 متر متنوع.

وكان الأسترالي زاك ستابليتي-كوك الأسرع في تصفيات 200 متر صدرا للرجال وتبعه الهولندي أرنو كامينجا والفنلندي ماتي ماتسون.

وحقق الروسي أنطون تشوبكوف حامل الرقم القياسي العالمي المركز الخامس.

ويتأهل أعلى 16 سباحا إلى قبل النهائي.

وبلغت بريطانيا نهائي سباق التتابع أربعة في 200 متر حرة للرجال بأسرع زمن بمساعدة توم دين الفائز بسباق 200 متر حرة.

وحققت أستراليا المركز الثاني بفارق 1.75 ثانية ومن خلفها إيطاليا في المركز الثالث.

وسجل الأوكراني ميخايلو رومانتشوك أسرع زمن في تصفيات سباق 800 متر للرجال وهو سباق جديد بهذه الألعاب بينما أخفق حفناوي في التأهل.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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