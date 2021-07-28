متوسط التداولات اليومية في أسواق العملات بأمريكا الشمالية يقفز 26.4% على أساس سنوي في أبريل

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نيويورك (رويترز) - أظهر مسح نصف سنوي نشر يوم الثلاثاء أن أحجام التداول في أسواق العملات في أمريكا الشمالية قفزت 26.4 بالمئة على أساس سنوي في أبريل نيسان 2021 .

وقال المسح، الذي أجرته لجنة تابعة لبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، إن حجم تداولات الصرف الأجنبي قفز إلى 966.7 مليار دولار في أبريل نيسان، بزيادة قدرها 3.6 بالمئة من أكتوبر تشرين الأول 2020 وهي الفترة التي يغطيها المسح.

ومن ناحية أخرى، قال بنك انجلترا المركزي يوم الثلاثاء إن متوسط حجم التداولات اليومية في سوق الصرف الأجنبي بلندن سجل مستوى قياسيا مرتفعا في أبريل نيسان عند ثلاثة تريليونات دولار، مع زيادات كبيرة في أحجام تداول الدولار والجنيه الاسترليني والين الياباني والعملات المرتبطة بالسلع الأولية.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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