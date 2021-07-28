أسعار النفط مستقرة مع تجاذب السوق بين مخاوف انتشار الفيروس ونقص في الإمدادات

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نيويورك (رويترز) - استقرت أسعار النفط يوم الثلاثاء قبيل نشر بيانات المخزونات الأمريكية وسط قلق بين المستثمرين من أن الطلب العالمي على الخام قد يتضرر من قفزة في الإصابات بكوفيد-19 حتى رغم وجود نقص في الإمدادات وتزايد معدلات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن تصدر أحدث بيانات أسبوعية بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة من معهد البترول الأمريكي في وقت لاجق يوم الثلاثاء ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تظهر البيانات هبوطا بحوالي 2.9 مليون برميل في مخزونات الخام الأمريكية وانخفاضا قدره 900 ألف برميل في مخزونات البنزين في الأسبوع المنتهي في 23 يوليو تموز.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة سنتين اثنين لتسجل عند التسوية 74.48 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 26 سنتا، أو 0.4 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 71.65 دولار للبرميل.

وذلك هو أول انخفاض في أسعار برنت في ستة أسابيع.

ومن المتوقع أن يستمر نقص في المعروض في أسواق النفط العالمية على الرغم من قرار مجموعة أوبك+ زيادة الإنتاج.

وقفزت العقود الآجلة الأمريكية للبنزين إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2014 أثناء جلسة التعاملات بعد أن صعدت حوالي عشرة بالمئة على مدار الأسابيع الستة الماضية.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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