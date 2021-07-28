ألفابت تسجل إيرادات وأرباحا فصلية قياسية بفضل طفرة في الإعلانات

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(رويترز) - أعلنت ألفابت المالكة لجوجل يوم الثلاثاء عن إيرادات وأرباح فصلية قياسية بفضل قفزة في الإنفاق على الإعلانات وسط طفرة في تسوق المستهلكين عبر الانترنت.

وقالت ألفابت إن إيراداتها من الإعلانات على جوجل زادت حوالي 70 بالمئة في الربع الثاني من العام إلى 50.44 مليار دولار.

وقفزت إيرادات إعلانات الفيديو على يوتيوب 83.7 بالمئة على أساس سنوي إلى سبعة مليارات دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من يونيو حزيران، مع استمرار المعلنين في استخدام الموقع للوصول إلى المشاهدين في المنازل أثناء جائحة فيروس كورونا.

وزاد إجمالي إيرادات أكبر مزود لمحركات البحث على الانترنت وإعلانات الفيديو 61.6 بالمئة إلى 61.88 مليار دولار، وهو ما يزيد كثيرا عن متوسط توقعات وول ستريت البالغ 56.16 مليار دولار.

وبلغت الأرباح في الربع الثاني 18.5 مليار دولار متجاوزة المستوى القياسي السابق البالغ 17.9 مليار دولار الذي سجلته في الربع الأول.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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