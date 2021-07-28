إيرادات وأرباح آبل الفصلية تتجاوزان التوقعات بفضل مبيعات آيفون واشتراكات الخدمات

أخبار اليابان





(رويترز) - أعلنت آبل يوم الثلاثاء عن إيرادات وأرباح فصلية تتجاوزان توقعات المحللين بفضل إقبال المستهلكين على شراء أحدث نسخ من هواتفها آيفون 5جي وقفزة للاشتراكات في خدمات الشركة.

ومدفوعة بمبيعات أفضل من المتوقع لهواتف آيفون، ارتفع إجمالي إيرادات آبل 36.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 81.43 مليار دولار في الربع الثاني، وهو ما يفوق توقعات المحللين البالغة 73.30 مليار دولار.

وبلغت الأرباح 21.74 مليار دولار، أو 1.30 دولار للسهم، متجاوزة التقديرات البالغة 1.01 دولار للسهم.

وجاء أقوى نمو لمبيعات آبل من الصين حيث قفزت بنسبة 58 بالمئة إلى 14.76 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى يونيو حزيران.

وقالت آبل إن مبيعاتها من هواتف آيفون بلغت 39.57 مليار دولار، مرتفعة حوالي 50 بالمئة عن مستواها قبل عام ومتجاوزة توقعات المحللين البالغة 34 مليار دولار.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html