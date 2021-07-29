مشرعون أمريكيون ينتقدون كوكاكولا وفيزا ورعاة آخرين لأولمبياد بكين

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الحلقات الأولمبية العملاقة، التي تم إزالتها مؤقتًا للصيانة، تظهر خلف العلم الوطني لليابان، في منطقة الواجهة البحرية في حديقة أودايبا البحرية في طوكيو، اليابان، 6 أغسطس/ آب 2020. رويترز / كيم كيونغ هون.

واشنطن (رويترز) - انتقدت لجنة من الحزبين في الكونغرس الأمريكي يوم الثلاثاء الشركات الراعية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين لعام 2022 ومقرها الولايات المتحدة، بما في ذلك شركة كوكا كولا وفيزا وإير بي إن بي، متهمة إياهم بإعطاء الأولوية للأرباح قبل الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في الصين.

قال النائب الجمهوري كريس سميث في جلسة استماع للجنة التنفيذية للكونغرس بشأن الصين إن الرعاة بحاجة إلى التوفيق بين ”التزامهم الظاهري بحقوق الإنسان“ مع دعم دورة الألعاب الأولمبية حيث ”ترتكب الدولة المضيفة انتهاكات لحقوق الإنسان“.

سأل سميث كل من المديرين التنفيذيين الذين يمثلون شركات إير بي إن بي، كوكاكولا، أنتل، فيزا، وبروكتور غامبل عما إذا كان ينبغي نقل أو تأجيل أولمبياد بكين بسبب مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. رفضوا جميعًا التعليق، أو قالوا إنهم لا يتحملون أي مسؤولية عن اختيار الموقع.

قال بول لالي، نائب رئيس شركة كوكاكولا لحقوق الإنسان ”نحن لا نتخذ قرارات بشأن هذه المواقع المضيفة. نحن ندعم الرياضيين ونتابعهم أينما كانوا“.

عندما سُئل عن قرار الحكومة الأمريكية بأن الصين ترتكب إبادة جماعية ضد الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة، قال ستيف رودجرز، نائب الرئيس التنفيذي والمستشار العام لشركة أنتل، إنه يعتقد ذلك.

وقال رودجرز ”لقد قرأت تقرير وزارة الخارجية. لقد درسته وأصدق نتائجه“، مشيدا من السناتور الجمهوري توم كوتون ”لإجابته الصريحة“.

قال مسؤولون تنفيذيون آخرون إنهم يحترمون استنتاجات الحكومة الأمريكية، لكنهم لن يفكروا في الأمر.

يمثل المدراء التنفيذيون الشركات الأمريكية الخمس التي لديها التزامات رعاية تجري خلال ألعاب بكين في إطار برنامج الشريك الأولمبي الرسمي (TOP).

تقول الجماعات الحقوقية والباحثون والمقيمون السابقون وبعض المشرعين والمسؤولين الغربيين إن السلطات الصينية سهلت العمل القسري من خلال احتجاز حوالي مليون من الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في المعسكرات منذ عام 2016.

وافقت إدارة الرئيس جو بايدن على قرار إدارة ترامب السابقة بأن معسكرات الاعتقال وغيرها من الانتهاكات ترقى إلى الإبادة الجماعية.

وتنفي الصين ارتكاب أي مخالفات قائلة إنها أقامت مراكز تدريب مهني لمكافحة التطرف.

وقال ليو بينغيو المتحدث باسم سفارة الصين في واشنطن إن اللجنة ”مهووسة باختلاق كل أنواع الأكاذيب لتشويه سمعة الصين“ وإن الصين لديها ثقة كاملة في أنها ستستضيف حدثًا أولمبيًا رائعًا.

أنت خائف

ووصف قطن الشهادة في الجلسة بأنها ”مثيرة للشفقة ومخزية“.

وقال ”من الواضح أن كل واحد منكم، باستثناء بمناسبة السيد رودجرز، أرسل إلى هنا مع أوامر بعدم قول أي شيء يمكن أن يسيء إلى الحزب الشيوعي الصيني“.

وبخ النائب الديمقراطي توم مالينوفسكي ديفيد هوليوك، رئيس شركة إير بي إن بي، لأنه لم يكن أكثر صراحة بشأن الانتقادات الموجهة للحكومة الصينية بأنها منعت الأويغور والتبتيين من الحصول على جوازات سفر وبطاقات هوية تسمح لهم بالسفر بحرية والتسجيل في الفنادق.

وقالت هوليوك ”في الصين، نحن مطالبون باتباع القوانين واللوائح المحلية“، مضيفا أن ”حقوق الإنسان جوهر قيمنا“.

قال مالينوفسكي: ”إنك تعفي نفسك تمامًا من المسؤولية عن التواطؤ في التمييز المدقع“.

وردا على سؤال متكرر من مالينوفسكي عما إذا كانت شركة كوكا كولا ستدين على وجه التحديد أي انتهاكات للحكومة الصينية ضد الأويغور، قال لالي دون ذكر الصين: ”نحن نحترم جميع حقوق الإنسان“.

وأشار مالينوفسكي إلى أن شركة كوكا كولا كانت مستعدة للدخول في السياسة الأمريكية وإدانة القيود المفروضة على حقوق التصويت في ولاية جورجيا، لكنها لن تنتقد حكومة الصين.

قال مالينوفسكي لالي: ”أنت تخاف منهم بطريقة لا تخاف من النقاد في الولايات المتحدة. أعتقد أن هذا أمر مخز“، مضيفًا أنه ”من الواضح تمامًا“ أن الشركة رفضت انتقاد بكين خوفًا من أن تضر أرباحها في الصين.

(من إعداد مايكل مارتينا ؛ تحرير ريتشارد بولين وبول سيماو، النص الأصلي باللغة الإنكليزية)