إيرادات وأرباح مايكروسوفت في الربع/2 تتجاوزان توقعات المحللين

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(رويترز) - أعلن عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت يوم الثلاثاء عن إيرادات وأرباح فصلية تتجاوزان توقعات المحللين.

وقالت الشركة إن الإيرادات ارتفعت 21.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 46.15 مليار دولار في الربع الثاني من العام، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 44.24 مليار دولار.

وبلغت الأرباح 16.46 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من يونيو حزيران، أو 2.17 دولار للسهم مقارنة مع متوسط التوقعات البالغ 1.92 دولار للسهم.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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