إصابات كورونا العالمية تتجاوز 195.23 مليون والوفيات 4 ملايين و339191

أخبار اليابان





(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 195.23 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و339191.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة ‭609903‬ ‭34707384

الهند ‭421382‬ 31440951

البرازيل 550502 19707662

روسيا 322558 6172812

فرنسا 111716 6026115

المملكة المتحدة 129303 5745526

تركيا 50997 5618417

الأرجنتين 104105 4859170

كولومبيا 119182 4736349

إسبانيا 81323 4368453

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 18418 1577013

36 ‬‬‬‬- الأردن 9979 767327

40 - الإمارات 1929 674724

‭42‬ - المغرب 9611 581477

43‭ ‬- تونس 18804 573394

44 - لبنان 7894 555643

47 - السعودية 8189 520774

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html