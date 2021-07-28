رومانيا تحصد ذهبية القارب الزوجي للسيدات، وفرنسا تنال لقب الرجال

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طوكيو (رويترز) - انتزعت رومانيا أول ميدالية ذهبية في منافسات التجديف في أولمبياد طوكيو عن طريق أنكوتا بودنار وسيمونا راديس في منافسات القارب الزوجي بمجدافين يوم الأربعاء، بينما نالت فرنسا اللقب ذاته في منافسات الرجال عن طريق هوجو بوشيرون وماتيو أندرودياس.

ومع استئناف منافسات التجديف عقب توقف يومين، فازت نيوزيلندا بفضية منافسات السيدات عن طريق بروك دونوج وهانا أوزبورن، بينما حصلت هولندا على البرونزية بفضل جهود روس دي يونج وليسا شينارد.

وفي منافسات الرجال، وبعد حسم فرنسا اللقب، فازت هولندا بالفضية بواسطة ميلفن تفيلار وستيف برونيك، بينما نال الثنائي الصيني المكون من ليو تشيو وتشانغ ليانج الميدالية البرونزية.

وانطلق الثنائي الهولندي في سباق السيدات بشكل رائع، لكن الثنائي الروماني عاد بقوة وانتزع التقدم مع الوصول إلى منتصف المسافة، قبل أن يفوز بأول ميدالية للتجديف في ألعاب طوكيو بعدما أنهى السباق في ست دقائق و41.03 ثانية.

وتفوق الثنائي الفرنسي في سباق سرعة قرب نهاية سباق الرجال ليسجل ست دقائق و0.33 ثانية وينجح في التفوق على الثنائي الصيني الذي كان يتصدر السباق بفارق ضئيل مع الوصول إلى منتصف المسافة.

وتراجع أداء الثنائي الهولندي في النصف الثاني من السباق لكنه نجح في النهاية في احتلال المركز الثاني.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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