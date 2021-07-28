تيتموس تحصد ذهبية سباق 200 متر حرة بأداء رائع

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طوكيو (رويترز) - بعدما نشأت الأسترالية أريارن تيتموس في بلدة صغيرة في تسمانيا، فازت بميداليتين ذهبيتين في ظهورها الأولمبي الأول، وقالت إنها أثبتت أنه يمكن حدوث أي شيء إذا وثق المرء في نفسه، وذلك بعدما انتزعت ذهبية سباق 200 متر حرة للسيدات في أولمبياد طوكيو يوم الأربعاء.

وزادت تيتموس من سرعتها في الأمتار الأخيرة لتحسم المركز الأول قبل سيوبهان هوهي من هونج كونج التي حصلت على الميدالية الفضية، وتتفوق بفارق كبير على منافستها كاتي ليديكي لتنتصر عليها للمرة الثانية بعدما فازت بسباق 400 متر حرة يوم الاثنين.

وقالت تيتموس لمحطة (إي.بي.سي نيوز) الأسترالية "أنا فقط من بلدة صغيرة في تسمانيا، وهذا يثبت أنه إذا وثق المرء في إمكانية القيام بشيء، فهو سيفعله بنسبة 100 بالمئة إذا عمل على ذلك".

وسجلت تيتموس (20 عاما) دقيقة واحدة و53.20 ثانية، وهو رقم أولمبي، بينما أنهت هوهي المسافة في دقيقة واحدة و53.92 ثانية.

وذهبت الميدالية البرونزية إلى الكندية بيني أولكسياك بعدما سجلت دقيقة واحدة و54.70 ثانية، بينما جاءت ليديكي، التي فازت في وقت لاحق يوم الأربعاء بذهبية سباق 1500 متر حرة، في المركز الخامس بزمن بلغ دقيقة واحدة 55.21 ثانية.

وكانت ليديكي مرشحة بقوة لحصد لقب هذا السباق، لكن تيتموس فرضت تفوقها مرة أخرى على البطلة الأمريكية، قبل أن تنهمر دموعها بعدما عانقت مدربها دين بوكسول خلال الاحتفال بالانتصار.

ومنحت هوهي هونج كونج أول ميدالية أولمبية لها في السباحة.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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