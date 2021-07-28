توقف مسيرة بريطانيا الرائعة في القارب الرباعي، وأستراليا تتألق

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طوكيو (رويترز) - أحرزت أستراليا لقب منافسات القارب الرباعي بمجداف واحد للرجال برقم أولمبي بلغ خمس دقائق و42.76 ثانية في أولمبياد طوكيو يوم الأربعاء، لتتوقف مسيرة بريطانيا في هذا السباق، كما توجت أستراليا بلقب السيدات أيضا.

وهيمنت بريطانيا على لقب هذا السباق في آخر خمس نسخ من الأولمبياد، لكنها احتلت المركز الرابع هذه المرة، بينما حصلت رومانيا على الفضية، وذهبت البرونزية إلى إيطاليا.

أما في منافسات السيدات، فأحرزت أستراليا اللقب بزمن بلغ ست دقائق و15.37 ثانية، وبفارق 0.34 ثانية عن هولندا صاحبة المركز الثاني، وذهبت الميدالية البرونزية إلى أيرلندا التي نالت ميداليتها الأولمبية الثانية فقط في التجديف.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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