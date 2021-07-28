فوز هولندا والصين بذهبيتي القارب الرباعي بمجدافين برقمين عالميين

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طوكيو (رويترز) - سجل فريق الرجال الهولندي وفريق السيدات الصيني رقمين عالميين في طريق كل منهما لحصد الذهبية الأولمبية في سباق القارب الرباعي بمجدافين في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو يوم الأربعاء.

وفازت بريطانيا بالفضية وأستراليا بالبرونزية في منافسات الرجال، بينما نالت بولندا وأستراليا الفضية والبرونزية على الترتيب في منافسات السيدات.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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