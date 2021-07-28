اليابانية أوهاشي تحرز ذهبية سباق 200 متر متنوع في السباحة

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أحرزت اليابانية يوي أوهاشي ذهبية سباق 200 متر فردي متنوع للسيدات في السباحة بأولمبياد طوكيو يوم الأربعاء.

وحصلت الأمريكية أليكس والش على الميدالية الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى مواطنتها كيت دوجلاس.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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