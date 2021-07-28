بريطانيا تحرز ذهبية سباق التتابع أربعة في 200 متر حرة ضمن منافسات السباحة

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - فازت بريطانيا بذهبية سباق التتابع أربعة في 200 متر حرة للرجال في منافسات السباحة بأولمبياد طوكيو يوم الأربعاء.

وحصلت اللجنة الأولمبية الروسية على الميدالية الفضية ونالت أستراليا الميدالية البرونزية.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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