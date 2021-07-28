بايلز تنسحب مجددا في طوكيو للتركيز على سلامتها النفسية

أخبار اليابان





من إيلين لايز

طوكيو (رويترز) - انسحبت نجمة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز من ثاني مسابقة في أولمبياد طوكيو يوم الأربعاء، وأكدت عدم مشاركتها في نهائي فردي كل الأجهزة للتركيز على سلامتها النفسية.

وبعد أقل من 24 ساعة على قرارها الذي صدم العالم بالانسحاب من مسابقة الفرق، قال الاتحاد الأمريكي للجمباز إن بايلز لن تشارك في نهائي الخميس.

وستحصل جيد كاري على مكان بايلز في نهائي فردي كل الأجهزة.

وقال الاتحاد الأمريكي للجمباز إنه "يدعم تماما" قرار سيمون ويثني على شجاعتها في إعطاء الأولوية لسلامتها.

وأضاف "شجاعتها تُظهر، مرة أخرى، لماذا هي نموذج يحتذى به للكثيرين".

وقال الاتحاد الأمريكي إن بايلز ستخضع لتقييم يومي لحالتها لتحديد قدرتها على المشاركة في النهائيات المنفصلة لكل جهاز التي تقام لاحقا.

وتحدثت بايلز بصراحة مذهلة حول الضغط الذي تتعرض له.

وقالت بايلز يوم الثلاثاء بعد انسحابها من مسابقة الفرق "هناك ما هو أهم في الحياة من الجمباز.

"أعلم أنني أردت أن تكون هذه الألعاب الأولمبية لنفسي".

وأضافت "جئت وشعرت بأنني ما زلت أفعل ذلك من أجل أشخاص آخرين، ويؤلمني أن القيام بما أحبه قد أُخذ مني لإرضاء آخرين.

"علينا أيضا أن نركز على أنفسنا لأنه في نهاية المطاف نحن بشر أيضا. علينا حماية أذهاننا وأجسادنا بدلا من مجرد القيام بما يريد العالم منا القيام به".

ويوم الثلاثاء، حققت بايلز ميداليتها السادسة في الألعاب الاولمبية بوجودها مع الفريق الأمريكي الذي نال المركز الثاني خلف روسيا.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء قال مارك آدمز المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية إن المنظمة "تحترم بشدة وتدعم" بايلز.

وأضاف آدمز أن الصحة النفسية ما زالت مشكلة كبيرة وأن هذه مسألة تدرسها اللجنة الأولمبية الدولية منذ بعض الوقت.

وشوهد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ وهو يتحدث إلى بايلز في مركز أرياكي للجمباز يوم الثلاثاء قبل مراسم تسليم الميداليات.

وكان من المنتظر مشاركة بايلز في كل نهائيات المسابقات الست في الجمباز وكان اكتساحها للميداليات الذهبية سيرفع رصيدها إلى عشر ذهبيات لتصبح الرياضية الأولمبية الأكثر تتويجا في أي رياضة.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html