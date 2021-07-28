ديوكوفيتش يسيطر والاتحاد الدولي يستجيب لمناشدات اللاعبين ويؤخر مباريات

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من روزنانا لطيف وسوديبتو جانجولي

طوكيو (رويترز) - اقترب نوفاك ديوكوفيتش خطوة أخرى من تحقيق إنجاز تاريخي يوم الأربعاء بعد أن تقدم إلى دور الثمانية في فردي التنس للرجال في ألعاب طوكيو بينما عانى منافسون آخرون من الحرارة والرطوبة العالية.

وعبر ديوكوفيتش عن سعادته بقرار المنظمين تأخير موعد المباريات لتقام الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش) اعتبارا من يوم الخميس كما أبدى رضاه عن أدائه إجمالا حتى الآن.

وخرج ستيفانوس تيتيباس وأنستاسيا بافليوتشنكوفا وصيفا البطل في فرنسا المفتوحة للتنس بينما تقدم دانييل ميدفيديف المصنف الثاني عالميا لكنه كان ضمن العديد من اللاعبين الذين واجهوا صعوبات بسبب الأجواء الحارة.

وصعد ميدفيديف، الذي ينافس تحت علم اللجنة الأولمبية الروسية، إلى دور الثمانية بعد فوزه 6-2 و3-6 و6-2 على الإيطالي فابيو فونيني رغم معاناته من صعوبات في التنفس.

وكان اللاعب البالغ عمره 25 عاما متقدما 5-2 في بداية المباراة حين تلقى العلاج لأول مرة.

وقال ميدفيديف للصحفيين "منذ بداية المجموعة الأولى واجهت صعوبات في التنفس لهذا طلبت العلاج .. لم أستطع التنفس بشكل طبيعي".

وكرر ميدفيديف طلبه للمنظمين بتأجيل المباريات لتقام في وقت متأخر لحماية اللاعبين من درجات الحرارة المرتفعة.

وقال "يجب أن تبدأ المباريات في وقت لاحق. أقول ذلك منذ الدور الأول وأواصل ذلك".

وأرسل ميدفيديف للفوز بالمجموعة الأولى لكنه لم يكن في حالته الطبيعية أيضا في المجموعة الثانية وطلب العلاج ثانية قبل أن يكسر فونيني إرساله وتمتد المباراة لمجموعة فاصلة.

لكن حالة ميدفيديف تحسنت ليتقدم 3-صفر ويكسر إرسال اللاعب الإيطالي مجددا ويحسم الفوز.

وسيلتقي في الدور المقبل مع الإسباني بابلو كارينيو بوستا الذي تغلب على الألماني دومينيك كويفر 7-6 و6-3.

لكن ديوكوفيتش، الذي خاض مباراته في وقت متأخر، كان طريقه أسهل نسبيا بفوز مريح 6-3 و6-1 على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا.

ويسعى اللاعب الصربي (34 عاما) المصنف الأول عالميا للفوز بجميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى إلى جانب الذهبية الأولمبية في نفس العام وتحقيق انجاز لا سابق له وسيلتقي في المباراة المقبلة مع الياباني كي نيشيكوري.

وقال ديوكوفيتش إنه سعيد بقرار تغيير موعد المباريات.

وفاز ديوكوفيتش أيضا بمباراة الزوجي المختلط مع شريكته نينا ستويانوفيتش على حساب الثنائي البرازيلي مارسيلو ميلو ولويزا ستيفاني 6-3 و6-4.

وأضاف "إنها المرة الأولى التي أخوض فيها مباراة رسمية في الزوجي المختلط وكان من الرائع مشاهدة الانسجام والتناغم الكبير بيننا ولعبنا مباراة عظيمة. كانت نهاية رائعة لليوم".

وسقط اليوناني تيتيباس الذي خسر 2-6 و7-6 و6-2 بشكل سيء على أرض الملعب في نقطة حسم المجموعة الثانية خلال الشوط الفاصل. ولم يتعاف بعدها وخسر إرساله مرتين ليسقط أمام الفرنسي أوجو أومبير في المجموعة الفاصلة.

وسينافس اللاعب البالغ عمره 22 عاما، والذي بلغ نهائي فردي الرجال في فرنسا المفتوحة قبل الخسارة أمام نوفاك ديوكوفيتش، في الزوجي المختلط مع ماريا ساكاري.

وتقدم الياباني نيشيكوري، آخر أمل للبلد المضيف لنيل ميدالية في الفردي، إلى دور الثمانية بالفوز 7-6 و6-صفر على إيليا إيفاشكا من روسيا البيضاء.

وخسرت بافليوتشنكوفا، وصيفة بطلة فرنسا المفتوحة، 6-صفر و3-6 و6-3 في دور الثمانية أمام السويسرية بليندا بنتشيتش.

وحافظت الأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة السادسة عالميا وهي أعلى لاعبة تصنيفا لا تزال تنافس في قرعة فردي السيدات على آمال بلادها في الحصول على ميدالية بالتأهل لقبل النهائي بالفوز 6-4 و6-4 على الإيطالية كاميليا جيورجي.

وخرجت سفيتولينا، المتزوجة حديثا من لاعب التنس الفرنسي جايل مونفيس، من الدور ذاته في أولمبياد ريو قبل خمس سنوات لكن قدراتها الدفاعية كانت كافية لإحباط جيورجي.

وقالت سفيتولينا "قدمت مباراة رائعة حقا. شعرت أني اليوم أفضل كثيرا من المباريات السابقة. هناك مساحة كبيرة للتحسن لكن إرسالي يتطور".

وضربت سفيتولينا موعدا في الدور قبل النهائي مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا التي تقدمت بانسحاب منافستها الإسبانية باولا بادوسا بسبب المرض بعد خسارة المجموعة الأولى 6-3.

وانسحبت بادوسا أيضا من الزوجي المختلط مع شريكها كارينيو بوستا.

وفي دور الثمانية لزوجي الرجال خسر الثنائي البريطاني آندي موراي وجو ساليسبري أمام الثنائي الكرواتي مارين شيليتش وإيفان دوديج 4-6 و7-6 و10-7.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)













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