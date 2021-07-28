الفريق الأمريكي يعود للطريق الصحيح بفوز كبير على إيران‭ ‬في منافسات كرة السلة

أخبار اليابان





من عمر محمد

سايتاما (اليابان) (رويترز) - عادت الولايات المتحدة للطريق الصحيح في مسعاها للفوز بالميدالية الذهبية الرابعة على التوالي في مسابقة كرة السلة الأولمبية للرجال يوم الأربعاء بعد فوزها بفارق 54 نقطة على إيران بفضل سلسلة من الرمايات الثلاثية لتطوي صفحة الخسارة المخيبة يوم الأحد أمام فرنسا.

وتألق داميلان ليلارد ليسجل ست رميات ثلاثية في الشوط الأول لتتقدم الولايات المتحدة 60-30.

وأنهى ليلارد، الذي يلعب مع بورتلاند تريل بليزرز في دوري السلة الأمريكي للمحترفين، المباراة مسجلا 21 نقطة وسجلت الولايات المتحدة 19 رمية ثلاثية لتحقق الانتصار 120-66.

وسيخفف هذا الانتصار مشاعر القلق بشأن الفريق الأمريكي بعد هزيمة مفاجئة أمام فرنسا يوم الأحد كانت الخسارة الأولى في الأولمبياد منذ 2004 والسادسة فقط في تاريخ المسابقة.

لكن الفريق الأمريكي تألق يوم الأربعاء وأنهى كيفن دورانت المباراة مسجلا 10 نقاط واستحوذ على خمس كرات وقدم خمس تمريرات حاسمة.

وستلعب الولايات المتحدة مع التشيك يوم السبت بينما تواجه إيران منافستها فرنسا في اليوم ذاته.

وفازت ألمانيا 99-92 على نيجيريا بفضل 19 نقطة من يوهانس فويجتمان الذي استحوذ أيضا على سبع كرات مرتدة.

وأعاد هذا الانتصار ألمانيا للطريق الصحيح نحو التأهل لمرحلة خروج المغلوب بينما أصبحت نيجيريا على شفا مغادرة الألعاب.

وفي المجموعة الثانية يوم السبت ستلتقي ألمانيا مع استراليا وتلعب نيجيريا مع إيطاليا.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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