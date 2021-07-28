روجليتش يحرز ذهبية سباق ضد الساعة بعد إخفاق جانا

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أوياما (اليابان) (رويترز) - حقق السلوفيني بريموش روجليتش أول ميدالية ذهبية أولمبية في الدراجات في تاريخ سلوفينيا في سباق ضد الساعة بعد أن تفوق على منافسيه بفارق دقيقة واحدة يوم الأربعاء.

وشق روجليتش (31 عاما) طريقه بسرعة في المسار البالغ 44.1 كيلومتر في حلبة فوجي الدولية ليحسن الميدالية البرونزية التي حققها مواطنه تادي بوجاتشر في سباق الطرق.

وكرر الهولندي توم دومولين، الذي بدا أنه سيعتزل الرياضة هذا العام، الميدالية الفضية التي حققها في أولمبياد ريو 2016، واحتل المركز الثاني بفارق دقيقة واحدة وثانية واحدة خلف روجليتش.

وجاء الأسترالي روهان دينيس بطل العالم السابق في سباقات ضد الساعة ثالثا متأخرا بثانيتين أخريين بينما لم يحقق الإيطالي فيليبو جانا، الذي كان المرشح الأوفر حظا قبل السباق، أي ميدالية.

واستهل جانا بطل العالم السباق بقوة وكان أسرع بفارق 59 ثانية عن أي متسابق آخر. لكن مع تراجع المتسابق الإيطالي تدريجيا، تحكم روجليتش في سرعته بطريقة مثالية وحقق فوزا مريحا في نهاية المطاف أمام عدد محدود من الجماهير.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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