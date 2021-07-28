كندا تروض إيران وانتصاران للولايات المتحدة والأرجنتين في منافسات الكرة الطائرة

أخبار اليابان

من توشيكي هاشيموتو

طوكيو (رويترز) - حققت كندا أول انتصار لها في مسابقة الكرة الطائرة للرجال في أولمبياد طوكيو يوم الأربعاء بعد أن روضت إيران في المجموعة الأولى بالفوز عليها 25-16 و25-20 و25-22.

وبعد الخسارة أمام إيطاليا واليابان تألقت كندا يوم الأربعاء مستفيدة من أخطاء الفريق الإيراني لتفوز بالشوط الأول بسهولة.

وشهد الشوطان الثاني والثالث تقاربا في المستوى لكن الفريق الكندي نجح في النهاية في حسم الأمور.

وفازت الولايات المتحدة على تونس 25-14 و23-25 و25-14 و25-23 بفضل تألقها الدفاعي و24 نقطة من توري ديفالكو.

وحققت الأرجنتين أول انتصار بعد خسارتين بالفوز على فرنسا بنتيجة 23-25 و25-17 و25-20 و15-25 و15-13 بفضل 18 نقطة من برونو ليما.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)













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