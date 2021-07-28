اليابان تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا بأكثر من 8 آلاف حالة جديدة

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في اليابان ارتفع ارتفاعا قياسيا يوم الأربعاء بتجاوزه ثمانية آلاف إصابة.

وأعلنت السلطات أن العاصمة طوكيو التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية سجلت 3177 إصابة جديدة يوم الأربعاء، وهي زيادة قياسية لليوم الثاني على التوالي فيما يضغط ارتفاع الإصابات على المستشفيات.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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