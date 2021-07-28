كو: روسيا محظوظة بمشاركة عشرة رياضيين في ألعاب القوى في طوكيو

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من ميتش فيلبس

طوكيو (رويترز) - دعا سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى يوم الأربعاء روسيا إلى الشعور بالامتنان لوجود عشرة رياضيين لها في المسابقة بأولمبياد طوكيو بالنظر إلى سجل البلاد الطويل مع "التعتيم".

وسينافس عشرة رياضيين تحت علم اللجنة الأولمبية الروسية بعد حرمان روسيا من المنافسة تحت علمها ونشيدها الوطني بسبب فضيحة منشطات.

ويشمل هذا العدد كل منافسات ألعاب القوى هذا العام وجاء القرار بناء على قرار لجنة خاصة تشرف على عودة روسيا تدريجيا للرياضة العالمية بعد إيقاف اتحاد ألعاب القوى في البلاد.

وفي أولمبياد ريو 2016 كانت متسابقة الوثب الطويل داريا كليشينا الممثلة الوحيدة لروسيا وذلك بعد أن تدخلت المحكمة الرياضية الدولية في آخر لحظة لرفع الإيقاف عنها.

وستنطلق منافسات ألعاب القوى في طوكيو يوم الجمعة.

وفي مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في الملعب الأولمبي قال كو ردا على سؤال من صحفي روسي لتبرير هذا الرقم "لكي أكون صريحا معك. ثار جدل كبير في المجلس. يجب أن تتفهم أننا نتعامل مع هذه القضية منذ ستة أعوام وفي السنوات الأولى لم يكن هناك أي تقدم يذكر تقريبا بسبب سياسة التعتيم.

"لذا كانت المناقشات صعبة للغاية. كان هناك بعض الزملاء الذين عارضوا تماما وجود أي رياضي مستقل. اللجنة الخاصة هي من قررت هذا العدد وصدق المجلس عليه".

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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