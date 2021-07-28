اليابانية أراي تفوز بذهبية وزن أقل من 70 كيلوجراما في الجودو

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فازت اليابانية تشيزورو أراي بعد فوزها بذهبية وزن أقل من 70 كيلوجراما في منافسات الجودو للسيدات في أولمبياد طوكيو يوم الأربعاء في طوكيو بعد تفوقها على النمساوية ميكايلا بوليريس في النهائي. تصوير: أنجريت هيلسه - رويترز
فازت اليابانية تشيزورو أراي بعد فوزها بذهبية وزن أقل من 70 كيلوجراما في منافسات الجودو للسيدات في أولمبياد طوكيو يوم الأربعاء في طوكيو بعد تفوقها على النمساوية ميكايلا بوليريس في النهائي. تصوير: أنجريت هيلسه - رويترز

(رويترز) - فازت اليابانية تشيزورو أراي بذهبية وزن أقل من 70 كيلوجراما في منافسات الجودو للسيدات في أولمبياد طوكيو يوم الأربعاء بعد تفوقها على النمساوية ميكايلا بوليريس في النهائي.

وحصلت الهولندية سانه فان ديكه ومادينا تايمازوفا ممثلة اللجنة الأولمبية الروسية على البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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رويترز