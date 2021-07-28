اليابانية أراي تفوز بذهبية وزن أقل من 70 كيلوجراما في الجودو

أخبار اليابان





(رويترز) - فازت اليابانية تشيزورو أراي بذهبية وزن أقل من 70 كيلوجراما في منافسات الجودو للسيدات في أولمبياد طوكيو يوم الأربعاء بعد تفوقها على النمساوية ميكايلا بوليريس في النهائي.

وحصلت الهولندية سانه فان ديكه ومادينا تايمازوفا ممثلة اللجنة الأولمبية الروسية على البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html