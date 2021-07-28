السباحة مكيون تحطم الرقم القياسي الأولمبي في تصفيات سباق 100 متر حرة

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من سايمون إيفانز

طوكيو (رويترز) - حطمت الاسترالية إيما مكيون الرقم القياسي الأولمبي في تصفيات سباق 100 متر حرة في منافسات السباحة للسيدات في أولمبياد طوكيو يوم الأربعاء بعدما سجلت 52.13 ثانية.

وكسرت مكيون الرقم السابق البالغ 52.62 ثانية والذي سجلته سارة شيوستروم وهو أيضا أفضل رقم شخصي للسباحة الاسترالية.

وجاءت سيوبهان هوهي من هونج كونج التي نالت فضية سباق 200 متر حرة في وقت سابق يوم الأربعاء في المركز الثاني في التصفيات بزمن 52.70 ثانية متفوقة على البريطانية آنا هوبكين والاسترالية كيت كامبل.

وكان البريطاني لوك جرينبانك الأسرع في تصفيات 200 متر ظهرا للرجال بزمن بلغ دقيقة واحدة و54.63 ثانية متفوقا على الروسي يفجيني ريلوف أحد المرشحين للذهب.

‭‬‬ وكانت تاتيانا شونميكر الحاصلة على فضية سباق 100 متر ظهرا الأسرع في تصفيات 200 متر ظهرا بزمن بلغ دقيقتين و19:16 ثانية وجاءت الأمريكية ليلي كينج في المركز الثاني.

‭‭ ‬‬وكان الأمريكي مايكل أندرو الأسرع في سباق 200 متر متنوع للرجال بينما قدمت سباحات استراليا أوراق اعتمادهن بالمنافسة على لقب سباق التتابع أربعة في 200 متر حرة بزمن بلغ سبع دقائق و44:61 ثانية متفوقة بنحو سبع ثوان على كندا صاحبة المركز الثاني.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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