الجورجي بيكاوري يفوز بذهبية وزن أقل من 90 كيلوجراما في الجودو

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - فاز لاشا بيكاوري من جورجيا بذهبية وزن أقل من 90 كيلوجراما في منافسات الجودو للرجال في ألعاب طوكيو يوم الأربعاء بعد تفوقه على الألماني إدوارد تريبل في النهائي.

وحصل دافلات بوبونوف من أوزبكستان وكريستيان توت من المجر على البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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