الجورجي بيكاوري يفوز بذهبية وزن أقل من 90 كيلوجراما في الجودو

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لاشا بيكاوري من جورجيا والسرور يبدو عليه بعد فوزه بذهبية وزن أقل من 90 كيلوجراما في منافسات الجودو للرجال في ألعاب طوكيو يوم الأربعاء. تصوير: أنيجريت هيلسه - رويترز.
لاشا بيكاوري من جورجيا والسرور يبدو عليه بعد فوزه بذهبية وزن أقل من 90 كيلوجراما في منافسات الجودو للرجال في ألعاب طوكيو يوم الأربعاء. تصوير: أنيجريت هيلسه - رويترز.

طوكيو (رويترز) - فاز لاشا بيكاوري من جورجيا بذهبية وزن أقل من 90 كيلوجراما في منافسات الجودو للرجال في ألعاب طوكيو يوم الأربعاء بعد تفوقه على الألماني إدوارد تريبل في النهائي.

وحصل دافلات بوبونوف من أوزبكستان وكريستيان توت من المجر على البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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رويترز