الألمانية فون بريدو-فيرندل تفوز بذهبية الترويض للفردي في الفروسية

أخبار اليابان

من شادية نصر الله

طوكيو (رويترز) - فازت الألمانية جيسيكا فون بريدو-فيرندل بذهبية الترويض للفردي في منافسات الفروسية في ألعاب طوكيو يوم الأربعاء بعرض رائع على الموسيقى التصويرية لفيلم (لا لا لاند).

وحصلت مواطنتها إيزابيل فيرت على الفضية ونالت البريطانية تشارلوت ديوجاردين البرونزية.

وعززت ألمانيا هيمنتها الواضحة على هذه الرياضة بفوزها بذهبية الفرق يوم الثلاثاء مع تسجيل فون بريدو-فيرندل رقما قياسيا أولمبيا جديدا.

وقالت فون بريدو-فيرندل للصحفيين "في بعض الأحيان شعرت بأني أؤدي رقصة وسط النيران أو على حد سكين. إلى أي مدى يمكنني الذهاب؟ ما مقدار المخاطرة التي يمكنني تحملها؟

"لكن في النهاية سار كل شيء على ما يرام".

ولم تنجح البريطانية ديوجاردين، التي تحمل الرقم القياسي الأولمبي في الترويض الحر، في الاحتفاظ بلقبها في الفردي الذي حصلت عليه في أولمبياد ريو 2016.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)









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