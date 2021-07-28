الرباع الصيني شي يحطم رقمه القياسي العالمي ويفوز بذهبية وزن 73 كيلوجراما في رفع الأثقال

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - حطم الرباع الصيني شي تشيونغ رقمه القياسي العالمي في وزن 73 كيلوجراما في منافسات رفع الأثقال للرجال في ألعاب طوكيو يوم الأربعاء ليحقق الميدالية الذهبية لثاني مرة على التوالي في الألعاب.

ورفع الرباع البالغ عمره 27 عاما 364 كيلوجراما في المجموع ليحطم رقمه العالمي السابق البالغ 363 كيلوجراما الذي سجله في بطولة العالم 2019.

وحافظ شي على قوة الأداء خلال المسابقة ليحطم الرقم القياسي الأولمبي في الخطف في ثاني محاولة ومرة أخرى في المحاولة الثالثة.

كما حطم شي، الحاصل على ذهبية أولمبياد 2016 في وزن 69 كيلوجراما، الرقم القياسي الأولمبي في النطر في أول محاولة.

وحصل الفنزويلي خوليو روبن مايورا بيرنيا على الفضية ونال الإندونيسي رحمات ايروين عبد الله البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html