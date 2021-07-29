سوني.. بيع أكثر من 10 مليون جهاز بلاي ستيشن 5

أخبار اليابان



شعار بلاي ستيشن 5 من سوني في سلسلة متاجر التجزئة الإلكترونية بيك كاميرا، في طوكيو، اليابان، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. إيسي كاتو/ رويترز.

طوكيو (رويترز) - قالت مجموعة سوني يوم الأربعاء إن منصة ألعاب بلاي ستيشن 5 باعت أكثر من 10 ملايين وحدة منذ إطلاقها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، متجاوزة مبيعات سابقتها حتى في الوقت الذي تكافح فيه الشركة اليابانية نقصًا عالميًا في الرقائق.

بلاي ستيشن 5 الذي يقدم رسومات متطورة وأوقات تحميل أسرع من الجيل السابق، يعاني من نقص في المعروض حيث أجهدت جائحة كورونا سلاسل توريد أشباه الموصلات العالمية بينما ارتفع الطلب وسط ازدهار الألعاب مع بقاء المزيد من الأشخاص في المنازل بسبب الوباء العالمي.

وقال جيم رايان الرئيس التنفيذي لشركة Sony Interactive لرويترز عبر البريد الإلكتروني: ”شركاؤنا يؤدون أداءً جيدًا بالنسبة لنا، لكن النقص في الرقائق يمثل بالتأكيد تحديًا نواجهه جميعًا“.

مدعومة بألعاب حصرية مثل Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales، التي باعت أكثر من 6.5 مليون نسخة، تفوقت مبيعات بلاي ستيشن 5 على بلاي ستيشن 4.

استغرق الأمر من سوني حوالي تسعة أشهر لبيع 10 ملايين وحدة من بلاي ستيشن 4، والذي تم إطلاقه بشكل مذهل. تم بيع أكثر من 100 مليون وحدة من وحدة التحكم منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.

حذر صناع الإلكترونيات من تعميق النقص في أشباه الموصلات، حيث قالت شركة آبل يوم الثلاثاء إن النقص يؤثر على إنتاج آيفون.

قال بيرس هاردينج رولز، رئيس أبحاث الألعاب في Ampere Analysis: ”إن خبرة سوني العميقة في إدارة سلسلة التوريد للإلكترونيات الاستهلاكية قد مكنتها من التغلب على أسوأ آثار الوباء حتى أثناء إطلاق منتج جديد“.

قال ريان إن سوني ترى أن الطلب على بلاي ستيشن 5 مستمرًا حتى مع تحفيز التطعيمات على تخفيف القيود على الخروج.

يقول المحللون إن وجود قائمة ألعاب قوية سيكون أمرًا حاسمًا للحفاظ على الزخم وسط المنافسة من جهاز إكس بوكس المنافس لمايكروسوفت.

(تغطية لسام نوسي؛ تحرير هيماني ساركار، النص الأصلي باللغة الإنكليزية)