الياباني هاشيموتو يفوز بذهبية كل الأجهزة في الجمباز في ألعاب طوكيو

أخبار اليابان





من ستيف كيتينج

طوكيو (رويترز) - حافظ الياباني دايكي هاشيموتو على تفوق اليابان في مسابقة كل الأجهزة الأولمبية للرجال في الجمباز يوم الأربعاء بعد أداء رائع على العقلة في ألعاب طوكيو.

وبعد قرار "الملك" كوهي أوتشيمورا بطل كل الأجهزة في الأولمبياد في 2012 و2016 الصادم بعدم الدفاع عن لقبه في طوكيو جاء الدور على هاشيموتو للارتقاء لمستوى الطموحات ولم يخيب الرياضي البالغ عمره 19 عاما الآمال وسجل 88.465 نقطة.

وبدا أن الصيني شياو روتنغ بطل العالم في كل الأجهزة في 2017 في طريقه لإستعادة اللقب للصين لكنه حصل على الفضية في النهاية بينما فتح فريقه تحقيقا في سبب تراجع النتائج.

ونال الروسي نيكيتا ناجورني، بطل العالم الحالي في كل الأجهزة، البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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