فايزر تتوقع أن مبيعاتها من لقاح كوفيد-19 هذا العام ستتجاوز 33.5 مليار دولار

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(رويترز) - رفعت شركة فايزر الأمريكية لصناعة الأدوية يوم الأربعاء توقعاتها لمبيعات لقاحها المضاد لكوفيد-19 للعام 2021 بنسبة 29 في المئة إلى 33.5 مليار دولار وقالت إنها تعتقد أن الناس سيحتاجون إلى جرعة ثالثة من اللقاح الذي طورته مع شريكتها الألمانية بيونتك للحفاظ على درجة عالية للحماية من الفيروس.

وصعدت أسهم الشركة أكثر من ثلاثة بالمئة إلى 43.57 دولار في تعاملات بعد الظهر ببورصة وول ستريت.

وقالت فايزر إنها شحنت أكثر من مليار جرعة من اللقاح منذ ديسمبر كانون الأول.

وتتوقع الشركة أن أرباحها للعام بكامله ستتراوح من 3.95 دولار إلى 4.05 دولار للسهم، ارتفاعا من توقعاتها السابقة التي تراوحت من 3.55 دولار إلى 3.65 دولار للسهم.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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