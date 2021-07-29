النفط يغلق قرب 75 دولارا للبرميل بعد هبوط حاد في المخزونات الأمريكية

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نيويورك (رويترز) - أغلقت أسعار النفط قرب 75 دولارا للبرميل يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت هبوطا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة وهو ما يعيد تركيز السوق إلى شح في الإمدادات بدلا من تزايد الإصابات بكوفيد-19 .

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط هبطت 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يوليو تموز. وتراجعت أيضا مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 26 سنتا، أو 0.4 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 74.74 دولار للبرميل بعد أن سجلت يوم الثلاثاء أول انخفاض في ستة أيام.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 74 سنتا، أو واحدا بالمئة، لتسجل عند التسوية 72.39 دولار للبرميل.

وقفزت أسعار النفط حوالي 45 في المئة منذ بداية العام بدعم من تعافي الطلب وقيود على الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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