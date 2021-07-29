بلينكن يجتمع مع مدير منظمة الصحة العالمية ويؤيد إجراء دراسة لمعرفة أصل كوفيد-19

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واشنطن (رويترز) - اجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع مدير منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء وأكد دعم الولايات المتحدة لخطط المنظمة لإجراء دراسات إضافية لمعرفة أصول كوفيد-19 بما في ذلك في الصين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن بلينكين التقى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مدينة الكويت وناقشا خطط إجراء مزيد من الدراسة حول أصل الوباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في بيان إنه" شدد على ضرورة أن تتم المرحلة المقبلة في وقت مناسب وأن تعتمد على أدلة وأن تكون شفافة ويقودها خبراء ولا يشوبها تدخل ".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت في وقت سابق من هذا الشهر جميع الدول إلى العمل معا للتحقيق في أصل فيروس كورونا . ورفضت الصين خططا لإجراء مزيد من الفحوصات على المعامل والأسواق في أراضيها.وتم تسجيل أول إصابة بشرية بكوفيد-19 في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر كانون الأول 2019. ورفضت الصين مرارا النظريات القائلة بأن الفيروس تسرب من أحد مختبراتها.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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