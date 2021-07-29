مواجهة نادرة بين شقيقين في منافسات الهوكي بالأولمبياد

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طوكيو (رويترز) - ‭‭ ‬‬لم يتخيل حارس نيوزيلندا ليون هايوارد أنه من الممكن أن يلعب ضد شقيقه الأصغر في منافسات الهوكي في الأولمبياد.

واضطر ليون (31 عاما) لمواجهة شقيقه المدافع جيريمي (28 عاما) الذي يمثل أستراليا ضمن ألعاب طوكيو يوم الأربعاء.

وقال ليون عقب المباراة حيث وقف بجوار شقيقه "حجم الحدث من النوع الكبير. أنا وجيريمي نتنافس منذ الصغر سواء في الكريكيت أو كرة القدم أو أي شيء".

وولد الأخوان لأم من نيوزيلندا وبدأ ليون مشواره مع الفريق النيوزيلندي في 2019 بينما يمثل شقيقه أستراليا التي فازت 4-2 يوم الأربعاء.

ولم تكن هناك مواجهات ثنائية بينهما في اللقاء باستثناء تصويبة قوية من جيريمي نحو المرمى تصدى لها ليون ببراعة.

وتابع ليون "اعتقد أن جيريمي سجل أربعة أهداف ضدي هذا العام لذا من الجيد أخيرا أنني أنقذت هدفا".

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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