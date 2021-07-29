غياب كندريكس وكيارافيليو عن القفز بالزانة في طوكيو بعد إصابتهما بكورونا

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من ميتش فيلبس

طوكيو (رويترز) - سيغيب سام كندريكس بطل العالم مرتين والأرجنتيني خيرمان كيارافيليو عن منافسات القفز بالزانة في ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو بعد إصابتهما بكوفيد-19.

وأكدت اللجنة الأولمبية الأمريكية والاتحاد الأمريكي لألعاب القوى إصابة كندريكس بفيروس كورونا.

وكتبت اللجنة الأولمبية الأمريكية في حسابها في تويتر بعد إعلان والد بطل العالم عن إصابته بفيروس كورونا "صحة وسلامة الرياضيين والمدربين والطاقم أولوية بالنسبة لنا.

"بالتوافق مع اللوائح المحلية والبروتوكولات نُقل (كندريكس) إلى فندق حيث دخل العزل وسيكون تحت رعاية الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى واللجنة الأولمبية الأمريكية".

وأدى ذلك إلى إجبار أعضاء الفريق الأسترالي لألعاب القوى على العزل في غرفهم كإجراء احترازي لكن الفريق عاد لتدريباته في وقت لاحق بعد التأكد من سلبية جميع العينات.

وأبلغ السويدي موندو دوبلانتيس، صاحب الرقم العالمي، الصحفيين إنه لم يكن مخالطا لمنافسه الأمريكي كندريكس.

وأشار دوبلانتيس إلى أنه كان يخطط لمقابلة كندريكس يوم الأربعاء لكن ذلك لم يحدث.

وأضاف في مؤتمر صحفي "كنت محظوظا للغاية لعدم مخالطته. كل متسابقي القفز بالزانة يشعرون بالرعب الآن".

وأعلن الأرجنتيني كيارافيليو عدم مشاركته في البطولة على مواقع التواصل الاجتماعي وإنه في العزل الذاتي في فندق.

وكتب كيارافيليو "من الصعب تقبل مثل هذا الأمر، سأحتاج إلى وقت طويل. المرور بهذه التجربة أمر صعب، لكني أعلم أنها ستمر".

وتوصي إجراءات البطولة لمكافحة فيروس كورونا بعزل جميع الرياضيين المخالطين لحالة مصابة ولم يشاركوا بعد في المنافسات. ويخضع الرياضيون لكشف قبل ست ساعات من انطلاق منافساتهم ويُسمح لهم بالمشاركة إذا جاءت نتائج العينات سلبية.

وتبدأ منافسات ألعاب القوى يوم الجمعة بينما تنطلق تصفيات القفز بالزانة يوم السبت.

وفاز كندريكس ببطولة العالم في 2017 و2019 والبرونزية الأولمبية في 2016. وكان من المتوقع أن تكون معركته ضد دوبلانتيس صاحب الرقم العالمي من أبرز أحداث برنامج ألعاب القوى.

وأضافت اللجنة الأولمبية الأمريكية "كندريكس عضو مهم في الفريق الأمريكي وغيابه سيكون مؤثرا. لا يمكننا تقديم المزيد من المعلومات احتراما لخصوصيته".

وقال الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى إنه تم إبلاغ كندريكس والمخالطين له على الفور وتفعيل البروتوكول لعزله.

وكتب الاتحاد الأمريكي في تويتر "نتبع الإرشادات الخاصة بالخطوات التالية لضمان سلامة باقي أعضاء وفدنا ولتقديم الرعاية لسام".

(اعداد أحمد ماهر وشادي أمير للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

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