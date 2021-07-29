الصين تفوز بذهبية سباق التتابع 4 في 200 متر حرة وتحقق رقما عالميا

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طوكيو (رويترز) - فازت الصين بذهبية سباق التتابع أربعة في 200 متر حرة للسيدات في السباحة في زمن قياسي يبلغ سبع دقائق و40.33 ثانية بأولمبياد طوكيو يوم الخميس.

وتفوق هذا الزمن على الرقم العالمي السابق وهو سبع دقائق و41.50 ثانية وحققته أستراليا في بطولة العالم 2019. وحصلت الولايات المتحدة على الميدالية الفضية بينما نالت أستراليا البرونزية.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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