دخول رياضيين أستراليين العزل بعد إصابة كندريس بفيروس كورونا (قوى)
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طوكيو (رويترز) - قالت اللجنة الأولمبية الأسترالية يوم الخميس إن أعضاء الفريق الوطني لألعاب القوى المشارك في أولمبياد طوكيو دخلوا العزل في غرفهم بعد الإعلان عن إصابة الأمريكي سام كندريس متسابق القفز بالزانة بفيروس كورونا.
وأضافت اللجنة الأسترالية في بيان "أعضاء فريق ألعاب القوى يخضعون للكشف الآن بالتوافق مع بروتوكولات الفريق الأولمبي الأسترالي".
(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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