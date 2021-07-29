زلزال بقوة 8.2 درجة يهز شبه جزيرة ألاسكا وإطلاق إنذار من تسونامي

أخبار اليابان

(رويترز) - قالت السلطات إن زلزالا مركزه قريب من سطح الأرض بقوة 8.2 درجة هز شبه جزيرة ألاسكا وتسبب في إطلاق تحذيرات من حدوث أمواج مد بحري عاتية (تسونامي).

ولم ترد تقارير بعد عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال، الذي حدث في الساعة 1015 مساء بالتوقيت المحلي (0615 بتوقيت جرينتش يوم الخميس) كان على عمق 35 كيلومترا.

وفي ألاسكا أصدر المركز الوطني للإنذار من تسونامي تحذيرات للأنحاء الجنوبية وشبه الجزيرة والمناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادي من هنشنبروك إنترانس حتى يونيمارك باس. كما أصدر تحذيرا من مستوى أقل لولاية هاواي الأمريكية.

وقال مركز الإنذار من تسونامي في المحيط الهادي إن احتمال وجود تهديد تسونامي على ولاية هاواي ومنطقة جوام الأمريكية الواقعة في المحيط قيد البحث.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن وكالة الأرصاد تنظر فيما إذا كان من المحتمل أن تتعرض البلاد لأمواج مد عاتية.

وقالت سلطات نيوزيلندا أيضا إنها تقيّم ما إذا كان هناك خطر على المناطق الساحلية.

وذكر المركز الوطني للإنذار من تسونامي في ألاسكا أنه يقيم مستوى خطر أمواج المد العاتية على مناطق ساحلية أخرى مطلة على المحيط الهادي في الولايات المتحدة وكندا.

ووقع الزلزال على بعد 91 كيلومترا تقريبا جنوب شرقي بيريفيل في ألاسكا وعلى بعد 800 كيلومتر من أنكوريدج أكبر مدن الولاية. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن سبع هزات ارتدادية أعقبته بينها اثنتان بقوة تزيد على ست درجات.

وسبق أن أعلنت هيئة المسح الجيولوجي أن قوة الزلزال بلغت 7.2 درجة.

(إعداد أمل أبو السعود ومروة سلام للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html