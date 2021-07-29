أسهم اليابان تغلق مرتفعة بفضل أرباح إيجابية للشركات

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع يوم الخميس، إذ أعلنت نيسان موتور وبعض شركات أشباه الموصلات عن أرباح قوية مفاجئة، بينما شعر المستثمرون بالارتياح بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أنه ليس في عجلة من أمره لخفض سياسة التيسير النقدي.

وصعد نيكي 0.73 بالمئة إلى 27782.42 نقطة، بينما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.41 بالمئة إلى 1927.43 نقطة.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي إن سوق الوظائف الأمريكية ما زال أمامها "بعض المجال للتعافي" قبل أن يحين الوقت لكي يسحب المجلس دعمه الاقتصادي، مما دعم السوق.

وطغت أرباح إيجابية على المخاوف حيال تفاقم الجائحة، بعد أن بلغت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا مستوى مرتفعا في اليابان وعاصمتها طوكيو، التي تستضيف حاليا الألعاب الأولمبية.

وربح سهم نيسان موتور 5.76 بالمئة بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات عن أرباح تشغيل مفاجئة للربع الأول ورفعت توقعاتها، لتتنبأ بالعودة إلى تحقيق ربح صاف بعد خسائر استمرت على مدى عامين متتاليين.

وقفز سهم أدفانتست 7.33 بالمئة إذ أعلنت شركة توريد آلات اختبار صناعة الرقائق عن أرباح وفيرة وإعادة شراء أسهم.

وأضاف سهم سكرين هولدينجز 5.81 بالمئة بعد أن توقعت شركة توريد آلات صناعة الرقائق أرباحا سنوية تزيد قليلا عن التوقعات، مشيرة إلى طلب قوي.

لكن سهم تي.دي.كيه لصناعة مكونات الأجهزة الكهربائية نزل 3.17 بالمئة بعد أن جاءت النتائج الفصلية للشركة دون توقعات السوق.

وبعيدا عن الأرباح، ارتفع سهم سوني 3.46 بالمئة بعد أن قالت الشركة إن مبيعات جهاز الألعاب بلاي ستيشن 5 فاقت الأجهزة السابقة منذ تدشينه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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