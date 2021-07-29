النفط يرتفع بفضل انخفاض المخزونات وبرنت يتجاوز 75 دولارا

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سنغافورة (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس مع انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى أدنى مستوياتها منذ يناير كانون الثاني 2020، وعاد خام برنت ليتجاوز 75 دولارا للبرميل.

وفي الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 37 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 75.11 دولار للبرميل، وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 39 سنتا أو 0.5 بالمئة مسجلة 72.78 دولار للبرميل.

وتجاوز برنت 75 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من عامين في يونيو حزيران لكنه تراجع بشدة هذا الشهر بفعل مخاوف من الانتشار السريع لسلالة دلتا واتفاق كبار منتجي أوبك على زيادة المعروض.

وقال محللو إيه.إن.زد في مذكرة يوم الخميس ”تشير الانخفاضات (في مخزونات النفط) إلى أن ارتفاع حالات الإصابة بسلالة دلتا من كوفيد-19 ليس له تأثير يذكر على التنقل“.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام تراجعت 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يوليو تموز، بفضل انخفاض الواردات وتراجع الإنتاج الأسبوعي.

كما انخفضت مخزونات البنزين لتصل إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الجائحة.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)

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