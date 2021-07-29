سلوفينيا تسحق اليابان وتحقق انتصارها الثاني في منافسات السلة للرجال

أخبار اليابان





سايتاما (رويترز) - سحقت سلوفينيا منافستها اليابان بنتيجة 116-81 لتحقق انتصارها الثاني في المجموعة الثالثة بمنافسات كرة السلة للرجال في أولمبياد طوكيو يوم الخميس.

وتتصدر سلوفينيا المجموعة الثالثة بانتصارين قبل أن تلعب إسبانيا ضد الأرجنتين في وقت لاحق من يوم الخميس. وكانت سلوفينيا فازت 118-100 على الأرجنتين في المباراة الأولى.

وأحرز لوكا دونتشيتش لاعب دالاس مافريكس 25 نقطة ليقود سلوفينيا للفوز والاقتراب من دور الثمانية.

وأنهت سلوفينيا الشوط الأول متقدمة 53-41 قبل أن تسيطر تماما على الشوط الثاني.

وكان روي هاتشيمورا الأكثر تسجيلا في صفوف اليابان إذ أحرز لاعب واشنطن ويزاردز 34 نقطة.

ويصعد الأول والثاني من المجموعات الثلاث إلى دور الثمانية بالإضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث.

وفي منافسات السيدات، تجاوزت كندا خسارتها أمام صربيا في المباراة الأولى لتفوز 74-53 على كوريا الجنوبية.

وتحتل كندا صدارة المجموعة الأولى مؤقتا قبل أن تلعب إسبانيا ضد صربيا. وتتذيل كوريا المجموعة بعد خسارتها الثانية في مباراتين.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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