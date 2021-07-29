طوكيو تسجل 3865 إصابة جديدة بكوفيد-19 في زيادة قياسية

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قالت حكومة طوكيو إن المدينة سجلت 3865 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس في زيادة قياسية.

وذكرت وزارة الصحة يوم الأربعاء أن العاصمة اليابانية، التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية في الوقت الراهن، سجلت 3177 إصابة جديدة بالفيروس، بينما بلغ عدد الإصابات الجديدة في أنحاء البلاد 9570، وهي زيادة غير مسبوقة.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)

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