اليابانية هامادا تفوز بذهبية وزن أقل من 78 كيلوجراما في الجودو

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - فازت اليابانية شوري هامادا بذهبية وزن أقل من 78 كيلوجراما للسيدات في منافسات الجودو في أولمبياد طوكيو يوم الخميس بعد تفوقها على الفرنسية مادلين مالونجا في النهائي.

ونالت الألمانية آنا-ماريا فاجنر والبرازيلية مايرا أجويار البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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