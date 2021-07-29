اليابانية هامادا تفوز بذهبية وزن أقل من 78 كيلوجراما في الجودو
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طوكيو (رويترز) - فازت اليابانية شوري هامادا بذهبية وزن أقل من 78 كيلوجراما للسيدات في منافسات الجودو في أولمبياد طوكيو يوم الخميس بعد تفوقها على الفرنسية مادلين مالونجا في النهائي.
ونالت الألمانية آنا-ماريا فاجنر والبرازيلية مايرا أجويار البرونزية.
(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)
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