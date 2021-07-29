اليابانية هامادا تفوز بذهبية وزن أقل من 78 كيلوجراما في الجودو

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اليابانية شوري هامادا والفرنسية مادلين مالونجا بعد فوز الأولى بالمبارة في منافسات الجودو في أولمبياد طوكيو 2020 يوم الخميس. تصوير: انجريت هيلسه - رويترز.
اليابانية شوري هامادا والفرنسية مادلين مالونجا بعد فوز الأولى بالمبارة في منافسات الجودو في أولمبياد طوكيو 2020 يوم الخميس. تصوير: انجريت هيلسه - رويترز.

طوكيو (رويترز) - فازت اليابانية شوري هامادا بذهبية وزن أقل من 78 كيلوجراما للسيدات في منافسات الجودو في أولمبياد طوكيو يوم الخميس بعد تفوقها على الفرنسية مادلين مالونجا في النهائي.

ونالت الألمانية آنا-ماريا فاجنر والبرازيلية مايرا أجويار البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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رويترز