بنتشيتش ستنافس على الذهبية وديوكوفيتش في قبل نهائي فردي الرجال

أخبار اليابان

من روزانا لطيف وسوديبتو جانجولي

طوكيو (رويترز) - صعدت السويسرية بليندا بنتشيتش إلى نهائي فردي تنس السيدات في أولمبياد طوكيو يوم الخميس بعد فوزها على إيلينا ريباكينا لاعبة قازاخستان 7-6 و4-6 و6-3 في الدور قبل النهائي.

وستتقابل في النهائي مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا التي فازت على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 6-3 و6-1 في مباراة من جانب واحد.

وفي فردي الرجال واصل نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا والحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى مسعاه لأن يصبح أول لاعب يفوز بجميع الألقاب الأربع الكبرى والذهبية الأولمبية في العام ذاته منذ فعلتها شتيفي جراف في 1988.

وفاز اللاعب الصربي 6-2 و6-صفر على كي نيشيكوري لينهي آمال اليابان في ميدالية أولمبية في الفردي.‭‭ ‬‬

‭‬‬ وودع الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثاني عالميا المنافسات بالخسارة 6-2 و7-6 أمام الإسباني بابلو كارينيو بوستا.

وسيلتقي في الدور المقبل مع الألماني المصنف الرابع ألكسندر زفيريف أو الفرنسي جيريمي شاردي على مكان في النهائي يوم الأحد.

وغالبت بنتشيتش (24 عاما) الدموع بعدما حسمت المواجهة الصعبة أمام ريباكينا المصنفة 20 التي أهدرت تقدمها عدة مرات على الملعب الرئيسي.

وسيضمن هذا الانتصار حصول سويسرا على ميدالية أولمبية لرابع دورة على التوالي بينما تملك بنتشيتش فرصة لأن تصبح أول لاعبة تفوز بذهبية في الفردي لبلدها منذ فعلها مارك روسيه في نهائي فردي الرجال في 1992.

وقالت بنتشيتش للصحفيين "لا أستطيع السيطرة على مشاعري الآن. الحصول على ميدالية سيكون أفضل إنجاز في حياتي.

"من الرائع المشاركة في الأولمبياد والحصول أيضا على ميدالية. إنه حلم سيتحول إلى حقيقة".

وقد تصبح اللاعبة السويسرية أيضا خامس لاعبة على الاطلاق تصعد لنهائي الفردي والزوجي معا في البطولة ذاتها منذ عودة التنس إلى الألعاب الأولمبية في 1988.

وستلتقي برفقة شريكتها فيكتوريا جولبيتش مع الثنائي البرازيلي لورا بيجوسي ولويزا ستيفاني في الدور قبل النهائي لزوجي السيدات في وقت لاحق يوم الخميس.

* ديوكوفيتش المسيطر

وانطلقت المباريات الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس بعدما استجاب المنظمون لمناشدات اللاعبين بتأخير المباريات بعد شكاوى من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في مجمع أرياكي للتنس.

وقال ديوكوفيتش "المباريات ليست سهلة لكن مستواي يتطور

من مباراة إلى أخرى.

"فعلت ذلك كثيرا في مسيرتي. أنا من نوعية اللاعبين الذين يتطور مستواهم مع التقدم في البطولات. قدمت أفضل أداء لي في البطولة حتى الآن أمام منافس جيد".

وفي فردي الرجال فاز كارين ختشانوف على الفرنسي أوجو أومبير في مباراة متكافئة ليصبح أول المتأهلين لقبل النهائي.

وفاز ختشانوف 7-6 و4-6 و6-3 وسيلتقي مع الإسباني بابلو كارينيو بوستا في الدور قبل النهائي.

وبذلك لن تتحقق المواجهة الروسية الخالصة في قبل النهائي بعد فوز اللاعب الاسباني على ميدفيديف.

وقال كارينيو بوستا "ميدفيديف لاعب رائع ويقدم أداء ثابتا من على الخط الخلفي. أعتقد أنني قدمت مباراة جيدة جدا اليوم".

وضمن مارين شيليتش وإيفان دوديج ميدالية أولمبية لكرواتيا في زوجي الرجال بعد الفوز على الثنائي النيوزيلندي ماركوس دانييل ومايكل فينوس 6-2 و6-2 على مكان في النهائي.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)









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