الياباني وولف يفوز بذهبية وزن أقل من 100 كيلوجرام في الجودو

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الياباني وولف على منصة التتويج فائزا بالميدالية الذهبية في الجودو بوزن أقل من مئة كيلوجرام في أولمبياد طوكيو يوم الخميس - رويترز
الياباني وولف على منصة التتويج فائزا بالميدالية الذهبية في الجودو بوزن أقل من مئة كيلوجرام في أولمبياد طوكيو يوم الخميس - رويترز

طوكيو (رويترز) - فاز الياباني آرون وولف بذهبية وزن أقل من 100 كيلوجرام في منافسات الجودو للرجال في ألعاب طوكيو يوم الخميس بعد تفوقه على تشو جو-هام من كوريا الجنوبية في النهائي.

ونال البرتغالي جورج فونسيكا ونياز إيلياسوف ممثل اللجنة الأولمبية الروسية البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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رويترز