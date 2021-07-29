الياباني وولف يفوز بذهبية وزن أقل من 100 كيلوجرام في الجودو
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طوكيو (رويترز) - فاز الياباني آرون وولف بذهبية وزن أقل من 100 كيلوجرام في منافسات الجودو للرجال في ألعاب طوكيو يوم الخميس بعد تفوقه على تشو جو-هام من كوريا الجنوبية في النهائي.
ونال البرتغالي جورج فونسيكا ونياز إيلياسوف ممثل اللجنة الأولمبية الروسية البرونزية.
(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)
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