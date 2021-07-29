وولف وهامادا يحصدان الذهب لتعادل اليابان سجلها القياسي في الجودو

أخبار اليابان





من تيتسوشي كاجيموتو

طوكيو (رويترز) - فاز الثنائي الياباني آرون وولف وشوري هامادا بميداليتين ذهبيتين في الجودو يوم الخميس لترفع اليابان مستضيفة الأولمبياد رصيدها إلى ثماني ذهبيات في هذه الرياضة في ألعاب طوكيو وتعادل رقمها القياسي الذي يعود إلى أولمبياد أثينا 2004.

وتفوق وولف (25 عاما) بطل العالم 2017 على تشو جو-هام من كوريا الجنوبية في نهائي وزن أقل من 100 كيلوجرام للرجال.

ولد وولف لأب من الولايات المتحدة وأم يابانية.

ونال البرتغالي جورج فونسيكا ونياز إيلياسوف ممثل اللجنة الأولمبية الروسية البرونزية.

وفي نهائي وزن أقل من 78 كيلوجراما للسيدات تفوقت هامادا (30 عاما) بطلة العالم 2018 على الفرنسية مادلين مالونجا المصنفة الأولى عالميا لتفوز بالذهبية.

ونالت الألمانية آنا-ماريا فاجنر والبرازيلية مايرا أجويار البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html