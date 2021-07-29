قفزة في مبيعات أسترا زينيكا من لقاح كورونا في الربع/2

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(رويترز) - قفزت مبيعات شركة أسترا زينيكا من لقاحها المضاد لكوفيد-19 في الربع الثاني لأكثر من ثلاثة أمثالها لتبلغ 894 مليون دولار مقارنة بالربع الأول، لكن شركة الأدوية أرجأت يوم الخميس مرة أخرى طلبها الحصول على موافقة من الولايات المتحدة إذ تجمع المزيد من البيانات لتقديم الطلب.

ويعتبر لقاح أسترا زينيكا سلاحا رئيسيا في المعركة ضد جائحة كورونا لأنه أقل ثمنا وأسهل في الاستخدام من بعض اللقاحات المنافسة. وتقول أسترا زينيكا وشريكها الصناعي في الهند إنهما باعا مليار جرعة إلى 170 دولة حتى الآن.

وبدأت الشركة العمل على اللقاح العام الماضي بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وقالت الشركة يوم الخميس إنها تتوقع الحصول على موافقة الولايات المتحدة على اللقاح في النصف الثاني من هذا العام.

وتراجعت أسهم الشركة 1.4 بالمئة في التعاملات المبكرة لكنها عوضت الخسائر وارتفعت بحلول الساعة 1109 بتوقيت جرينتش.

وتجاوز إجمالي الإيرادات البالغة 8.22 مليار دولار للأشهر الثلاثة حتى يونيو حزيران توقعات المحللين عند 7.58 مليار دولار. لكن الأرباح الأساسية البالغة 90 سنتا للسهم كانت أقل من التقديرات عند 92 سنتا.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)

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