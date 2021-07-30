فوز اللجنة الأولمبية الروسية بذهبية سلاح الشيش للسيدات

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طوكيو (رويترز) - فاز فريق اللجنة الأولمبية الروسية بذهبية سلاح الشيش لفرق السيدات في ألعاب طوكيو بعد التفوق على فرنسا في النهائي يوم الخميس.

وفاز الفريق الروسي المصنف الأول عالميا 45-34 في النهائي.

وتحقق الانتصار رغم احتياج مارتا مارتيانوفا لعلاج بعد إصابة بالكاحل لكنها صمدت من أجل الفريق.

وكانت المواجهة النهائية بين أعلى مصنفتين إينا ديريجلازوفا والفرنسية يساورا تيبو وتفوقت الأولى بتسجيل 45 نقطة وبكت فرحا مع زميلاتها اللاتي ركضن نحوها باستثناء مارتيانوفا التي عانت في المشي.

وحققت إيطاليا الميدالية البرونزية بعد الفوز على الولايات المتحدة.

وأصبحت إيطاليا أول دولة تحقق سبع ميداليات متتالية في سلاح الشيش للسيدات في الأولمبياد بعدما كانت متعادلة مع الاتحاد السوفيتي والمجر.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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