الأمريكية لي تفوز بذهبية كل الأجهزة في الجمباز تحت أنظار بايلز

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من ستيف كيتينج

طوكيو (رويترز) - فازت سونيسا لي بذهبية كل الأجهزة في مسابقة الجمباز للسيدات في ألعاب طوكيو يوم الخميس والتي كان ينتظر الكثيرون أن تنالها زميلتها في الفريق الأمريكي سيمون بايلز لكن المنافسات مضت قدما في غياب النجمة الكبيرة.

وتحت أنظار بايلز التي كانت تجلس في الصف الأمامي في مجمع أرياكي للجمباز انتزعت لي الذهبية لتضمن فوز الولايات المتحدة باللقب لدورة الألعاب الخامسة على التوالي بعد أداء المحاولة الأخيرة في الحركات الأرضية لتسجل 57.433 نقطة.

ونالت البرازيلية ريبيكا أندرادي (22 عاما) الحصان الأسود في البطولة والتي تصدرت المنافسات في معظم فترات الليلة الميدالية الفضية لتحقق البرازيل أول ميدالية لها على الاطلاق في جمباز السيدات. وحصلت أنجلينا ميلنيكوفا على البرونزية تحت علم اللجنة الأولمبية الروسية.

وحصلت لي (18 عاما) التي يتوقع لها كثيرون أن تكون وريثة عرش بايلز على فرصة العمر بطريقة لا تصدق.

وقررت بايلز، الفائزة بمسابقة كل الأجهزة في كل بطولة شاركت فيها منذ 2013، عدم الدفاع عن لقبها الأولمبي للتركيز على سلامتها النفسية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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